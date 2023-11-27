محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الاقتصادي بمستشفى النساء

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الاقتصادي بمستشفى النساء استمرارا لجهود تطوير منظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، وكل من النائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتور محمد مصطفى مدير المستشفى.



ووجه محافظ مطروح، وكيل وزارة الصحة بالوقوف على كافة احتياجات تطوير الخدمة مع العرض عليه سواء من دعم بفرش ملايات أو وسادات وكذلك التكييفات والمراوح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم أن أعمال رفع الكفاءة للقسم الاقتصادي شملت إضافة ١٤ سريرا جديدا بغرف القسم.

وأشار وكيل وزارة الصحة الى أنه سيتم عمل ورش المناظير الجراحية يومي الخميس والجمعة مع كبار الخبراء والاستشاريين من كليات الطب بالجامعات المصرية لتحقيق مزيد من الخبرة وتنمية المهارات الطبية لدى الأطباء بالمستشفى.