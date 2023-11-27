محافظ مطروح القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقضايا المرأة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للقيادة السياسية والدولة المصرية على الاهتمام الكبير بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع تولي العديدات منهن للمناصب القيادية من وزيرات ونائبات بالمجالس النيابية ونائبات للوزراء والمحافظين وقاضيات ووكلاء نيابة. وغيرها من المناصب القيادية.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظات الجمهورية وذلك بقاعات مكتبة مصر العامة يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

ويشارك في البرنامج الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع عدد ٥١ سيدة من العاملين بعدد من الجهات بمطروح.

وتقدم محافظ مطروح من خلال المتدربات والمدربين من الأكاديمية بخالص الشكر والتقدير للأكاديمية الوطنية للتدريب وعلى رأسها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي من خلالها وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية تم إطلاق برنامج المرأة تقود في المحافظات لتمكين وتدريب المرأة على المهام القيادية والمشاركة الفعالة في عجلة التنمية.

وأشار إلى أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة. مع تبادل الخبرات.

ووجه بتحقيق أقصى استفادة والالتزام وارتفاع نسبة الحضور لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جهة عمل المتدربات المشاركات في الدورة بالتفرغ خلال فترة التدريب والتي تستمر لنحو ثلاثة أسابيع، مع تذليل كافة العقبات.