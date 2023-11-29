صحة مطروح تناقش استعدادات التأمين الطبي لإجراء الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اجتماعا موسعا لبحث استعدادات مديرية الصحة بمطروح وهيئة التأمين الصحي ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والخدمات الصحية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات.



تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام (10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تجرى (أيام 1 و 2 و3 من نفس الشهر).

وأكد "سالم" أنه تم التنسيق مع مختلف أجهزة المحافظة للعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة والتي عهدها العالم عن الشعب المصري.

وأشار إلى ضرورة توعية أعضاء النقابات بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي وأثر مشاركتهم على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.

وأشاد "سالم" بالتعاون المشترك والمثمر بين مديرية الشؤون الصحية والتأمين الصحي ونقابات الأطباء والتمريض والعلوم الصحية والعاملين بالخدمات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والدكتور طارق الكاسح نقيب الأطباء بمطروح ومديحة زيتون نقيب التمريض والدكتور صبري شعبان عضو لجنة نقابة الأطباء والدكتورة رباب مرشدي مدير التأمين الصحي بالمحافظة والدكتورة أسماء عبد القادر مدير المكتب الفني وهيام منشاوي نائبا عن نقيب العلوم الصحية ومنصور أبو بكر القائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية.