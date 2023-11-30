مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح تبحث دور المرأة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية

عقدت الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح اجتماعا مع عدد من مكلفات الخدمة العامة بمحافظة مطروح وبحضور مها فيصل مدير إدارة الخدمة العامة ومريم عبده رئيس قسم الخدمة العامة بإدارة مطروح وفيروز إبراهيم إخصائيه خدمه عامة ولفيف من مديري الإدارات بالمديرية.



تناول الاجتماع الدور والواجب الوطني من مكلفات الخدمة العامة في المشاركة السياسية والانتخابية لأنهم أجيال المستقبل وتناول أيضا الاجتماع الدور التنظيمي والتوعوي اتجاه كل فئات المجتمع وخاصة المرأة المصرية خاصة المرأة المطروحية وأهمية الإدلاء بصوتها في كل الاستحقاقات القادمة لتعزيز المشاركة السياسية.

وتبادلت مكلفات الخدمة العامة النقاش مع مسئولي المديرية حول الدور التنظيمي للاستحقاقات القادمة وأكدت مديرة الشئون الاجتماعية على ضرورة المشاركة الفعالة لاستكمال التنمية التي تسير فيه الدولة والإنجازات الكبيرة بمصر عامة ومحافظة مطروح خاصة مشيرة أن محافظة مطروح شهدت العديد من المشروعات الكبرى من مدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب والطفرات غير مسبوقة من خلال شبكة الطرق والكبارى وغير ها من الإنجازات الموجودة على أرض الواقع.

وأشادت مكلفات الخدمة العامة بالدعم غير المسبوق من قيادات المديرية وخاصة مديرة المديرية وتذليل كافة العقبات لديهم.

وفي نهاية الاجتماع اجتمعت المكلفات في ورش عمل لطرح طرق تنظيميه ميدانيا للحس على مشاركة الأسر المطروحية للمشاركة في العملية الانتخابية القادمة.