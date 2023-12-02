تضامن مطروح: بحث تظلمات 29 طالبا لبطاقات الخدمات المتكاملة

عقدت لجنة التظلمات لراغبي بطاقات الخدمات المتكاملة بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح برئاسة الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح وعضوية أسامة الدسوقي مدير إدارة التأهيل الاجتماعي والدكتورة نشوى السيد مدير المجالس الطبية بمطروح والدكتور عبد الله قاسم استشاري الإعاقة الحركية والدكتورة راندا زكريا مدير مكتب التأهيل.



وأكدت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح أنه تم خلال اللجنة مناظرة 29حالة لراغبي الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة.



وأضاف أنه يتم التنبيه على المتقدين باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة بشرط أن ينطبق عليهم الشروط للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة مشيرة أن يتم عقد اللجنة والتي تضم عددا من المتخصصين لضمان حصول المتقدم على حقه.