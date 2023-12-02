عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: علاج عمليات جراحية لـ81 ألف شخص خلال 10 أشهر

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد المستشفى العام

ارتفعت مؤشرات الأداء بقسم العظام بمستشفى مطروح العام خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023 حيث شهد قسم العظام بالمستشفى  تميز في الأداء، على جميع المستويات.
وسجلت نسب ترددات مرتفعة سواء التردد على العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي للعظام وكذلك العمليات الجراحية سواء الكبرى أو الصغرى وذات المهارة.

صحة مطروح تطلق ورشة عمل للمناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح تبحث دور المرأة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية


وأشاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بجهود الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى مطروح العام وإدارة المستشفى مشيرا إلى أن جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم يدخروا أي جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح وزائريها.


وأوضح أن إجمالي المرضي التي تم توقيع الكشف عليهم بالعيادة الخارجية بمستشفى مطروح العام في تخصص العظام 17371 حالة بينما تم توقيع الكشف على 62234 حالة بالاستقبال والطوارئ كما تم حجز 865 حالة في القسم الداخلي للعظام بعدد 3386 يوم علاج.
وأشار أن إجمالي العمليات في تخصص العظام 657 حالة حيث تم إجراء (291) عملية جراحية مجانية و (157) عملية تأمين صحي و (179) عملية نفقة دولة و (32) عملية اقتصادي.


وأضاف "سالم" أن الدولة تولى اهتمام كبير وغير عادي بالقطاع الصحي بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة، وأن هناك دعما كبيرا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمنظومة الصحة مشيرا أن منظومة الصحة بمطروح حققت خطوات نحو الأفضل وسنستمر في العمل على تلبية احتياجات وتطلعات مرضانا.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

فلسطين.. استئناف إرسال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

100 شهيد وجريح.. قوات الاحتلال ترتكب مج..زرة جديدة في مخيم جباليا

هل يرحل زيزو إلى الشباب السعودي؟.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج المخللات بالسادات

رئيس الوزراء يتفقد أحد مصانع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت بمدينة السادات

رئيس الوزراء يتفقد مصنع «ريتش لاند» للصناعات الغذائية بالسادات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ