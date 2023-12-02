صحة مطروح: علاج عمليات جراحية لـ81 ألف شخص خلال 10 أشهر

ارتفعت مؤشرات الأداء بقسم العظام بمستشفى مطروح العام خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023 حيث شهد قسم العظام بالمستشفى تميز في الأداء، على جميع المستويات.

وسجلت نسب ترددات مرتفعة سواء التردد على العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي للعظام وكذلك العمليات الجراحية سواء الكبرى أو الصغرى وذات المهارة.



وأشاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بجهود الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى مطروح العام وإدارة المستشفى مشيرا إلى أن جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم يدخروا أي جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح وزائريها.



وأوضح أن إجمالي المرضي التي تم توقيع الكشف عليهم بالعيادة الخارجية بمستشفى مطروح العام في تخصص العظام 17371 حالة بينما تم توقيع الكشف على 62234 حالة بالاستقبال والطوارئ كما تم حجز 865 حالة في القسم الداخلي للعظام بعدد 3386 يوم علاج.

وأشار أن إجمالي العمليات في تخصص العظام 657 حالة حيث تم إجراء (291) عملية جراحية مجانية و (157) عملية تأمين صحي و (179) عملية نفقة دولة و (32) عملية اقتصادي.



وأضاف "سالم" أن الدولة تولى اهتمام كبير وغير عادي بالقطاع الصحي بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة، وأن هناك دعما كبيرا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمنظومة الصحة مشيرا أن منظومة الصحة بمطروح حققت خطوات نحو الأفضل وسنستمر في العمل على تلبية احتياجات وتطلعات مرضانا.