صحة مطروح تطلق ورشة عمل للمناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

انطلقت بقاعة مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح محاضرة بعنوان Labroscopic Surgery Hands- On Work Shop وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة.



يحاضر فيها الدكتور حسام عبد المجيد "رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة حلوان" والدكتور محمد مجدي استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة والدكتور أحمد عادل استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة وذلك تمهيدا لتشغيل وحدة المناظير بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية في حضور الدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي والدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتورة أسماء عبد القادر مدير المكتب الفني والدكتور محمد مصطفى مدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية والدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة والدكتور محمد عبد الظاهر مدير مستشفى الضبعة وجمع كبير من أطباء النساء والتوليد بمختلف مستشفيات المحافظة وعدد من المهتمين والداعمين لقطاع الصحة بمطروح كالعمدة سعد كويلة.

ومن المقرر أن يتم عمل تدريب عملي بقسم العمليات بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية وإجراء عمليات "أكياس على المبيض، استئصال بالمنظار).

حيث جرى تحضير عدد (٥) حالات من مستشفيات المحافظة وعرض التقارير الطبية الخاصة بهم لإجراء الجراحات اللازمة بغرف عمليات المستشفى.

يذكر أنه في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة جار دعم قسم العمليات بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بجهاز مناظير تمهيدا لتفعيل عمليات المناظير التشخيصية بالمستشفى خلال الفترة القليلة القادمة فور استكمال مستلزمات التشغيل.