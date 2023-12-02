أطعمة فعالة في علاج ضغط الدم المرتفع .. تعرف عليها

تعد الأطعمة الكاملة من أهم الأشياء التي تساعد في علاج ضغط الدم المرتفع والمعروف باسم القاتل الصامت.

ووفقا لما جاء في موقع drugs يمكن أن تسبب الأطعمة المصنعة أو الدهنية، مثل النقانق أو الدجاج المقلي أو الهامبرجر أو البطاطس المقلية، التهابًا في الجسم مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تساعد الخضار والفواكه والحبوب الكاملة في تقليل هذا الالتهاب وقد تكون المركبات النباتية التي تسمى الفلافانول مفيدة بشكل خاص في خفض ضغط الدم.

أفادت إحدى الدراسات التي أجريت على 25000 شخص أن اتباع نظام غذائي غني بالفلافانول يساعد على خفض ضغط الدم.

وتشمل الأطعمة الغنية بالفلافانول الذي يخفض ضغط الدم ما يلي:

التوت

تفاح

إجاص

بروكلي

سبانخ

كرنب

البصل والبصل الأخضر

المكسرات

خمر أحمر

شاي

كاكاو.

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