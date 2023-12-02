اتحاد المصريين بالخارج: إقبال كبير على التصويت بانتخابات الرئاسة في الكويت 

كشف علاء سليم الأمين العام لاتحاد العام للمصريين في الخارج، آخر مستجدات وتفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية في الكويت.

وقال علاء سليم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"مشاركة واسعة من المصريين في الكويت في الانتخابات الرئاسية المصرية ".

وأضاف علاء سليم :" هناك زيادة في أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية المصرية".

وأوضح علاء سليم:" حشود من أبناء الجالية المصرية في الكويت شاركوا في عملية التصويت من مختلف أماكن الكويت ".