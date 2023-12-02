القنصل العام بجدة: أفواج من المصريين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كشف السفير أحمد عبد المجيد، القنصل العام المصري لدى مدينة جدة السعودية، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على القنصلية للإدلاء بأصواتهم في الماراثون الانتخابي، موضحًا أن هناك أفواجا من الجالية تتوافد للتصويت.

القنصلية في جدة تقدم الأعمال الطارئة خلال فترة الانتخابات

وأوضح عبد المجيد، أن القنصلية تقدم الأعمال الطارئة خلال فترة الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من النساء على الانتخابات.

وأكمل: من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من الجالية المصرية على القنصلية للإدلاء بأصواتهم، لأن اليوم إجازة رسمية في المملكة.