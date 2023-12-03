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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 3-12-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجّل أدني سعر دولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-12-2023؛ مسجلا  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

وتضمن أقل سعر دولار مقابل الجنيه في 3 بنوك حكومية أبرزها "مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

استقرار الدولار في السوق

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه  استقرارًا داخل البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-12-2023؛ دون أي تغيير بالتوازي مع عودة الجهاز المصرفي لعمله .

هبوط في السوق السوداء 

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الخميس الماضي رسميا بمقدار قرشين اثنين على الأقل وسط هبوط كسر حاجز الـ 4 جنيهات على الأقل في الأسواق الموازية.

سعر البنك المركزي 

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر القطاع الخاص

وبلغ سعر الدولار امام الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع تضمنت بنوك" الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،بلوم، المشرق، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الأهلي المتحد، الإسكندرية، الكويت الوطني".

أعلي سعر 

وسجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى قيمة في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك ضمن ثاني أعلى سعر.

تجديد وديعة الإمارات

جدد مصرف الإمارات المركزي أجل استحقاق وديعته لدي البنك المركزي المصري،بقيمة مليار دولار لمدة ٣ سنوات أخري تنتهي في يوليو ٢٠٢٦.

قال تقرير صادر عن البنك المركز المصري  إن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت الى  15.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بحوالي  14.9 مليار دولار في مارس بزيادة تقدر بنصف مليار دولار .

وتوزعت الودائع قصيرة الأجل بين 5 مليارات دولار للإمارات و5 مليارات دولار للسعودية و4 مليارات دولار لقطر و900 مليون دولار لليبيا.

وبنهاية الشهر الماضي أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات طفيفة على أساس شهري لم يتجاوز الـ ٢٠٠ مليون دولار ليسجل 35.1 مليار دولار

ارتفاع الاحتياطي النقدي 

وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار في نهاية أغسطس 2023. وكانت الاحتياطات في حدود 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر سجل نحو 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. وأشار إلى ارتفاع المعروض النقدي ارتفع بأكثر من 20% إلى حوالي تريليوني جنيه.

وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 19.37% إلى 991.930 مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع 21.65% بلغت 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

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