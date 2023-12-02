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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمارة الشهادة الإعدادية 2024 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة

استمارة الشهادة الاعدادية
استمارة الشهادة الاعدادية 2024

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2024 ، حيث يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن كافة التفاصيل المتعلقة بشأنها لضمان عدم الوقوع في أي أخطاء في إجراءات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل كاملة عن استمارة الشهادة الاعدادية 2024 ، لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور والرد عن كافة الإستفسارات 

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 الوصول إلى رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ 

ولكي يتمكن طالب الشهادة الاعدادية 2024 من ملء استمارة الشهادة الاعدادية 2024 على رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 https://moe-register.emis.gov.eg/  على موقع وزارة التربية والتعليم ، يجب على الطالب أولاً أن يكون لديه “البريد الإلكتروني المدرسي” والذي يمكن إنشاءه من خلال الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/ 

وبعد تفعيل البريد الإلكتروني المدرسي للطالب واستخدامه في الدخول على رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/  ، ستظهر استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الإلكترونية ، وهنا يكون على الطالب استكمال البيانات المطلوبة .

و وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يجب على طلاب الشهادة الاعدادية 2024 اتباع الضوابط الاتية لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 :

  • يقوم طالب الشهادة الإعدادية برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

 

  • تحرر استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

 

  • يقوم طالب الشهادة الإعدادية بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة، ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

 

  • ويرفق بـ استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

 

  • يتم ارفاق بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.

ويتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.

https://office365.emis.gov.eg/

 

الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 

- 7 صور شخصية يكتب اسفلها اسم الطالب
- طابع تعليمي يمبلغ 10 جنيه
- صورة بطاقة ولي الأمر 
-أصل وصورتين لرسم دخول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 المدفوع بالبريد
- أصل وصورتين لوصل دفع المصاريف المدفوع بالبريد
 

ومن جانبها .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي : 158 جنيه مقسمة الى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات اضافي

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