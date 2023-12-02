شارك .. كن إيجابياً | لقاء جماهيري لطلاب هندسة الإسكندرية

استضافت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لقاء طلابي بعنوان "شارك .. كن ايجابيا" وذلك بحضور الدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل المغلاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأدار اللقاء الدكتورة دينا الجيار - قسم الهندسة الكيميائية وتضمن اللقاء كلمات ومداخلات من الدكتور احمد التراس - قسم الهندسة الكهربية، الدكتوره دينا سعد الله - قسم الهندسة المعمارية، الدكتور محمد النقيب - قسم الهندسة الميكانيكية والدكتور محمد حكم - قسم هندسة الغزل والنسيج

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وفي إطار حث جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر القادم،

أكد الحضور على أهمية المشاركة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما هاماً في العملية الديمقراطية، وتشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي المجتمعي لديهم للمشاركة في العملية الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المكاتب الثقافية المصرية بمختلف دول العالم في عقد لقاءات ثقافية مع المبعوثين المصريين الدارسين بالخارج، لتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وكان الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، قد تلقى تقريرًا من الدكتورة مروة فوزي المُلحق الثقافي المصري بروما في إيطاليا، يتضمن تنظيم لقاءات ثقافية مع المبعوثين الدارسين في إيطاليا، للتأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأفاد التقرير بأن المكتب الثقافي المصري بروما قدم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك في ضوء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد موعد بدء انتخابات رئيس الجمهورية، والإعلان عن الإطار الزمني لانتخابات المصريين بالخارج، والتي تُقام جولتها الأولى خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري.

هذا، وقد أشاد المواطنون المصريون الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم، بحُسن سير وتنظيم العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المُقدمة لهم؛ لتيسير عملية إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تواصل فتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري وذلك من خلال فتح 137 مقرًا في 121 دولة حول العالم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المُميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مُخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المُحددة للانتخابات بالخارج، سواء كان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة، أن يًدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المُتضمن رقمه القومي.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، موضحًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المُبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث على الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث تجاه المجتمع في حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلاً لتوجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالوحدة الصحية في حي جنوب محافظة الجيزة، وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة د. نبيلة عبدالمقصود رئيسة القوافل الطبية، مؤكدًا أن القافلة تضمنت تخصصات مختلفة منها: (الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي والرمد)، موضحًا أن الأطباء قاموا بالكشف على المرضى وإجراء التشخيص لهم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيدلية المركز.

وأشار إلى أنه رافق هذه القافلة الطبية العيادة المُجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز (عيادة الأمراض الباطنية وأمراض النساء) لافتًا إلى بلوغ عدد المُستفيدين من القافلة إلى ما يقرب من ٢٨٧٥ مريضًا.

الجدير بالذكر، تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.