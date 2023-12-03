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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة توقعات الأبراج وحظك اليوم بشكل مستمر لمعرفة أهم الاحتمالات الواردة لأحداث اليوم.

نستعرض لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا.


توقعات برج الحمل

يوم جميل وهادئ يساعدك على العمل والتقدم. انتبه فهناك بعض المهام التي تسبب لك الضجر وتثير غضبك ولكنها لن تستغرق منك سوى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة لإنجاز أعمالك بسرعة. الناس من حولك مهتمون بالقيل والقال أكثر من اهتمامهم بوضع خطط للوصول إلي أهدافهم.


توقعات برج الثور

الأحداث اليوم قد تكون قاسية أو عنيفة بالنسبة لك. تشعر ان كل الظروف ضدك وأن كل شيء في غير موضوعه الصحيح. هل تحاول أن تكون شخصا آخر أو تتصرف بطريقة مختلفة؟ إذا شعرت أن الأمور ليست على ما يرام، فننصحك بالتوقف عن العمل. من الأفضل أن تنتظر قليلا ثم تعاود العمل مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك في نفسك.

 

توقعات برج الجوزاء

أنت خيالي جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض الواقع الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل بعض الأعمال. قد تلاحظ أن الأشخاص اليوم عنيدون ومضطربون وربما تكون واحدا منهم. أمامك خياران ولكن لا تعرف أيهما الأفضل لذلك ستظل وقتا طويلا مترددا ومشتتا.


توقعات برج السرطان

كن أكثر يقظة فاليوم قد يكون صعبا جدا. تحاول اليوم التهرب من أي موقف بطريقة غريزية حتى تشعر بالحرية، ولكن هناك شيئا ما سيؤخرك. اهتم بالفواتير الملقاة على مكتبك اليوم وحاول أن تتعامل مع الفوضى الموجودة في منزلك بحسم وشدة.


توقعات برج الأسد

لا تظن أن الوقت الطويل الذي استغرقته في التحضير لمشاريعك المهنية يعني أنك أنجزتها على أكمل وجه. كن متفهما لظروف الحبيب الصعبة وقف إلى جانبه. تتسلح بالصراحة والثقة والإرادة القوية لتقريب وجهات النظر بين أفراد العائلة.


توقعات برج العذراء

دخلت في مشروع جديد أمس ولكن قد تواجهك اليوم عدة عقبات. ربما تجد أن خيالك لا يتفق تماما مع الخطط الواقعية. هذا الاضطراب والتضارب قد يسبب لك التوتر ولذلك الجو سيكون غير مناسب للعمل.


توقعات برج الميزان

تعاني من الارتباك بسبب فشل مشاريعك المهنية أو عدم النجاح في بدء عمل جديد. يحاول الحبيب أن يعبر لك عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك. يبعد غرورك الآخرين عنك، كن أكثر تواضعا خصوصا مع الأصدقاء.

توقعات برج العقرب

المشاكل والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة وتمثل لك عبئا كبيرا. مهمتك اليوم هي نزع فتيل أي أزمة وإدخال السرور على المحيطين بك وتلطيف الأجواء. كن واعيا وافهم كلامك. من حولك يكرهون الإهمال والتخلف عن المواعيد فاحذر من الوقع في هذه الأخطاء.

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توقعات برج القوس

أنت اليوم تبدو في حالة غريبة جدا فربما تقول الشيء ونقيضه في آن واحد. عادة تنتقل من قضية ألي أخرى في وقت واحد دون أدنى مشكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك الناس من ذلك. حاول أن تفكر جيدا فيما ستقوله قبل أن تتلفظ به. لا تجعل حياتك كتابا مفتوحا بحيث لا يطلع الآخرون على أسرارك.

توقعات برج الجدي

ربما تشعر أنك تخرج من مكان مظلم إلى مكان مليء بالأضواء. تخف اليوم الأعباء التي كانت ملقاة على كاهلك. أمامك مشكلة عاطفية تحتاج إلى فطنتك وذكائك. ننصحك بالمشي فترة طويلة في الظهيرة حتى تكون نشيطا طوال اليوم. ستشعر أنك كلما كنت نشيطا، كنت قادرا على الخروج من أي أزمة أو صدمة عاطفية.

توقعات برج الدلو

إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جدية مما سبق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب أن نخوضه. لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، فالتفاؤل سيكون هو الحل المناسب لكل الأمور العالقة.

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