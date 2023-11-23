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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تكشف فروقا جوهرية بين الحساسية والأرتيكاريا المزمنة.. خلوا بالكم

الأرتيكاريا
الأرتيكاريا

تعد الأرتيكاريا المزمنة مرضا مناعيا مزعجا، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، وهناك تشابه بينه وبين الحساسية.

فى هذا  الصدد، قدمت الدكتورة غادة شوشة، أستاذ واستشاري طب الأطفال وأمراض حساسية ومناعة وروماتيزم الاطفال، كلية الطب، جامعة عين شمس، نصائح للتفرقة بين الحساسية والارتيكاريا المزمنة.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية علي “فيسبوك”، أن هناك تشابها بينهما، وتوجد بعض الاختلافات منها:

 

1- تظهر وتختفي في نفس اليوم بدون سبب واضح، تظهر ساعة وتختفي، وتظهر في مكان تاني وتختفي وهكذا.

2- الأعراض تتكرر يوميا لمدة 6 أسابيع على الأقل.

3- ليست مرتبطة بالتعرض لشيء معين، طعام أو حشرات أو  غيره، ومن الممكن أن نتأكد من خلال تحاليل الحساسية.

4- ليس لها أعراض حساسية ثانية، لا تورم العين والشفايف ولا أزمات صدرية.

5- ومن أهم الاختلافات بين الحساسية والأرتيكاريا المزمنة أن ليس كل الحالات عندها هرش، وهذا  فرق جوهري بين أرتيكاريا الحساسية والأرتيكاريا المزمنة.

6- أدوية الحساسية والكورتيزون تخفف من الهرش فقط، لكن تبقر تورمات الجلد موجودة ومتكررة.

7-  ظاهرة dermographism بمعنى إذا حاولت تعمل علامات على الجلد بقلم مثلا أو ظفر تترك أثرا، يمكن أن يستمر 5 دقائق أو أكثر، مثل ان تكتب اسما أو ترسم شيئا بأصابعك على الجلد.

8-  تزداد الارتيكاريا  في أماكن الضغط، مثل أنك عندما تسند كوعك تجد المكان يترك علامة، مثل مسك الموبايل تجد يديك بها علامات 

وأشارت إلى أنه من المهم أن تفرق بين أرتيكاريا الحساسية المعتادة والأكثر انتشارا وبين الأرتيكاريا المزمنة، لأن طرق العلاج مختلفة، ومدة المرض أيضاً مختلفة لأن هذا المرض يظل شهور قد تصبح سنوات، ومن الممكن أن تحدث للمريض أرتيكاريا حساسية من وقت لآخر، بمعنى حساسية من طعام أو أدوية،  وهذه الأعراض من الممكن أن يميزها المريض والدكتور عن الأعراض اليومية المعتادة.

وأضافت أن تأثير العلاج بأدوية الحساسية لا يتعدى تقليل الهرش وتسهيل النوم والتعايش.

ومن المهم أن يبتعد مريض الأرتيكاريا المزمنة عن الحر والبرد، والعرق، بمعنى درجة حرارة جسمه مهم انها تفضل معتدلة.

الابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على سلفا أو عطور عند الاستحمام.

يفضل تجنب الشمس الشديدة وقت الظهيرة. 

أيضاً تجنب تناول المواد الحافظة والملونة، والسكريات والأكلات التي بها كالوريز عالية، وتجنب السجاير والأدخنة والكحوليات.

الحرص على ارتداء ملابس قطنية، وتجنب مسحوق الغسيل ، وتجنب المعطرات والمطهرات أيضا.

وأفادت بأن العلاج عبارة عن مرطبات للجلد وأدوية حساسية بجرعات عالية لمدة 3 أشهر.

الخطوة الثانية: أدوية مناعية، وعلاجها ليس عن طريق دكتور أطفال او جلدية، يجي أن يكون على يد متخصص، لأنه يستخدم أدوية تعمل على الخلايا المناعية، ويكون لها آثار جانبية، فمن المهم أنها تكون تحت إشراف طبي دقيق لنأخذ فائدتها ونتجنب أذاها، وأيضا اختيار الدواء وتحديد جرعته وزيادته أو تقليله يكون تحت إشراف طبي متخصص لديه خبرة في التعامل مع الأدوية.

الخطوة الثالثة هي العلاج البيولوجي، ويكون أحدث شيء في الدوريات العالمية.

الارتيكاريا الارتيكاريا المزمنة الحساسية المناعة الذاتية المناعة

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