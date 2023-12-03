عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء| حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

برج الجوزاء
برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه قادر على تجاوز جميع المخاطر والتحديات التى يمر عليها، ويجد لها أكثر من حل، لأنه يمتلك العديد من المواهب التى تمكنه من فعل الكثير.


برج الجوزاء فى حظك اليوم 3/12/2023

مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه قادر على تجاوز جميع المخاطر والتحديات التى يمر عليها، ويجد لها أكثر من حل، لأنه يمتلك العديد من المواهب التى تمكنه من فعل الكثير.

توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد3 ديسمبر2023:

أنت خيالي جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض الواقع الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل بعض الأعمال ،قد تلاحظ أن الأشخاص اليوم عنيدون ومضطربون وربما تكون واحدا منهم. أمامك خياران ولكن لا تعرف أيهما الأفضل لذلك ستظل وقتا طويلا مترددا ومشتتا.

txt

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: تفل القهوة يعالج من مرض مزمن.. مي كساب تستعرض جمالها

txt

مش هترميه بعد النهاردة.. دراسة: تفل القهوة يعالج من مرض مزمن

txt

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

txt

لطلاب الجامعات والمدارس .. أكلات تنشط الذاكرة وتزيد المناعة


حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

عليك أن تبدأ فى مشروع جديد حتى تعمل عليه بكل تركيزك، ولا تفوت أى فرصة للحصول على معلومات تنفعك فى عملك الجديد وكن محل ثقة من الجميع.


برج الجوزاء اليوم صحيا

حاول أن تشترك فى صالة اللياقة البدنية، لتشعر بالطاقة والنشاط والحيوية، مع الحصول على الطعام الصحى الذى يحتوى على العناصر الغذائية المفيدة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

حاول أن تقوم بالمهام المكلف بها بكل هدوء، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، حتى تشعر بالارتياح والثقة، مع تقييم عملك كل فترة لتعرف مدى تقدمك لتصل للمستوى المطلوب من النجاح.

برج الجوزاء برج الجوزاء عاطفيا برج الجوزاء مهنيا برج الجوزاء صحيا برج الجوزاء ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

موضوعات متعلقة

في البرد.. طرق فعالة لتدفئة المنزل دون الحاجة إلى مدفأة

4 أسباب لزيادة الوزن في الشتاء.. تعرف عليها

انتبه.. ما سبب الجفاف والعطش رغم شرب الماء؟

احذر تناول العسل بهذه الطريقة

للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل هوت شوكليت بالقرفة

لو بتعاني من هذه الامراض ممنوع تأكل الطعمية..هتسبب لك مشاكل خطيرة

هل يوجد علاقة بين التهابات العين والأمراض المناعية والروماتيزمية؟.. طبيبة تجيب

أكلة كلها فيتامينات .. طريقة عمل محشي الكوسة بالبرغل

ترشيحاتنا

لا يصح.. لاعب الأهلي السابق يوجه انتقادا لاذعا للاعبي الأحمر

نيوكاسل يعمق جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بهدف نظيف

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

كويكب ضخم يشكل خطورة على الأرض.. تفاصيل

متحدث حركة فتح : الاحتلال يروع الفلسطينيين ليجبرهم على التهجير

غير مسلحة|بريطانيا تعتزم إرسال طائرات استطلاع للبحث عن أماكن المحتجزين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«بابلو اسكوبار» امبراطور المخدرات.. كيف حوّل زنزانته بكولومبيا لفندق 5 نجوم|تفاصيل تاريخية مدهشة

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدوحة |شاهد

شال فلسطين على كتفيها.. ياسمين الخطيب تعلن عن برنامج جديد لها

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ