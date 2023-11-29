نشرة المرأة والصحة.. دراسة: تفل القهوة يعالج من مرض مزمن.. مي كساب تستعرض جمالها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

كشفت دراسة حديثة أن بقايا القهوة "التفل"، يمكن استخدامها كعلاج جديد لمرض ألزهايمر

وأوضحت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة لانست ، ان تفل القهوة بها حمض الكافيين، وهو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، تشكل أساسا لعلاج فعال ورخيص لكل من ألزهايمر

نشرت الفنانة مي كساب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

هناك أدلة علمية تشير إلى أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، السمنة وزيادة الوزن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان في العديد من الأماكن في الجسم، بما في ذلك سرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وسرطان الرحم، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الكلى، وسرطان المريء، وسرطان البنكرياس، وسرطان المري.