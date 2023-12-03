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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برقم تاريخي.. الشباب السعودي يتمسك بضم "زيزو" في يناير

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الشباب السعودي لا يزال يتمسك بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشباب توقف عرضه في الصيف الماضي عند 7 ملايين دولار، ولكن حال وصول عرض رسمي جديد من المحتمل أن يكون برقم تاريخي".

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيخوض مباراة اليوم مع نادى سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم ، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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