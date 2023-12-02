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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الزمالك غير مُنَفتح على فكرة رحيل زيزو.. فيديو

زيزو
زيزو

علق محمد عراقي، الناقد الرياضي، على ما صرحت به وكيلة اللاعبين نور العيسوي عن رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك، مؤكدا أن المشكلة بأن هذه التصريحات كانت على قناة الزمالك ولو خرجت هذه التصريحات على أي منصة أخرى لم يكن هناك أي مشكلة، موضحًا أن وكلاء اللاعبين دائمًا ما يتحدثون عن العروض للاعبين داخل مصر وخارجها.

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وأشار "عراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأمر الخاطئ من الأساس فكرة استضافة وكيل لاعبين على أي قناة تتبع لنادٍ، موضحًا أن اللوم ليس على المُعد أو المذيع ولكن اللوم على الفكرة العامة وأنه لا يصح استضافة وكيلة لاعبين في قناة نادٍ وأنها ستتحدث عن كل اللاعبين.

 

وتابع: من الطبيعي يكون هناك عروض عديدة لأحمد سيد زيزو، لما له من إمكانيات ونجاحات خلال السنوات الماضية، وطبيعي أنه يكون عنده عروض من الدنيا كلها، وأمر سهل على أي وكيل لاعبين أن يأتي بعروض لزيزو، ولكن المشكلة بأن الزمالك غير منفتح على فكرة رحيل زيزو أو أي لاعب من القوام الأساسي للاعبين، مشددًا على أنه ليس من الطبيعي التفريط في أي لاعب للزمالك في فترة غلق القيد للزمالك.

 

وأوضح أن فكرة التفريط في أي لاعبي الزمالك غير مطروحة، مشيرًا إلى أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بعد عام ونصف من الآن، وهذا يعني أنه في يناير 2025 ستكون مشكلة فتوح جديدة بسبب عدم تجديد الزمالك مع زيزو.

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