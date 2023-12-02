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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن موقف ثلاثي الزمالك بعد انتهاء عقوبة إيقافهم

احمد حسن
احمد حسن

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن موعد انتهاء إيقاف الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري، وذلك بعد العقوبة الموقعة ضدهم بعد مغادرتهم معسكر الفريق قبل مباراة الزمالك وزد في الدوري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالزمالك.. عقوبة صبحي والزناري وفتوح تنتهي يوم 7 ديسمبر المقبل وقرار مشاركتهم بيد معتمد جمال".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال اليوم، السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سوار الغينى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تقام مباراة الزمالك مع فريق سوار الغينى فى التاسعة مساء غد الأحد، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي.

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