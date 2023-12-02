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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يرحل زيزو إلى الشباب السعودي؟.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

نفي أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك،  بشكل قاطع الأخبار والتكهنات حول احتمال رحيل لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو".

وأكد في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن النادي لا يفكر في التخلي عن اللاعب، وأن كل ما يتم تداوله حول هذا الموضوع غير صحيح.

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و تردد خلال الساعات الماضية بعد تصريح أحد الإعلاميين السعوديين إقتراب لاعب الزمالك من الرحيل لنادي الشباب السعودي.

وبالنسبة التقارير التي تربط الزمالك بالمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، نفى سليمان وجود أي اتصالات أو مفاوضات معه. وأوضح أن الأسماء المتداولة هي تكهنات من وكلاء اللاعبين، وأنه لا يوجد اسم رسمي مرشح حتى الآن.

أحمد سيد زيزو احمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك احمد سليمان ام بي سي مصر جيسوالدو فيريرا خوسيه لويس سييرا قناة ام بى سى مصر

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