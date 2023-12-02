عودة مفاوضات ريال مدريد مع مبابي.. تفاصيل

كشف صحيفة آس الإسبانية، عن تجدد المفاوضات بين نادي ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا كيليان مبابي للانتقال للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

آخر التطورات تشير إلى أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

يُفترض أن يكون لدى النادي الملكي فرصة للتوقيع مع اللاعب في يناير، مما يتيح له الانتقال مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلي أن خط المفاوضات فتح من جديد بين اللاعب الفرنسي ونادي ريال مدريد، لافتة إلي أن النادي الملكي يسعي لحسم الأمر خاصة وأنه في حاجة لخدمات مبابي، مؤكدة أن إدارة ريال مدريد قدمت عرضا اخيرا لضم اللاعب الفرنسي.