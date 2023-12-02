أحمد سليمان يكشف عن حقيقة التفاوض مع خوسيه لويس سييرا لتدريب الزمالك

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا صحة لترشيح المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك.

ونفى سليمان الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول مفاوضات مع لويس سييرا أو مدرب النجمة البحريني.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن اختيار المدرب لن يكون إلا لشخص حقق نجاحات وفاز بعدة بطولات خلال مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أن الأمور لا تزال قيد البحث والتقييم. وأكد أن المدرب المستقبلي للفريق يجب أن يكون حاصلًا على عدة بطولات خلال السنوات الأخيرة، وأن الهدف هو تعيين مدرب يستطيع تحقيق النجاح والتألق مع الزمالك.

مدرب بطولات

وأكد أحمد سليمان على أن القرار النهائي بخصوص اختيار المدرب لم يتخذ بعد، وأن الإدارة تتابع مجموعة من المرشحين الذين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في مجال التدريب الرياضي، مشددا:" لن نتعاقد الا مع مدرب يكون قد حقق العديد من البطولات اقل شئ 8 بطولات خلال السنوات الاخيرة.