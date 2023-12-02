لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل إصابة عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث تعرض لإصابة في الكاحل أثناء المران.

وقد نشر اللاعب صورة للإصابة عبر حسابه على "إنستجرام"، معبرًا عن شكره لله.

وأوضح فايق أن التشخيص الطبي يشير إلى توقع غياب عبد المنعم لمدة من أسبوع إلى أسبوعين، وسيتم إجراء فحوصات طبية إضافية لتحديد فترة الغياب بشكل دقيق.

وأكد أن إدارة الأهلي تحتفظ بلاعبها وتعتزم تعديل وتمديد عقده، الذي ينتهي في عام 2025.

وفيما يتعلق بإمكانية رحيله، أوضح فايق أن الأهلي يتمسك باللاعب وسيدرس أي عرض رسمي قد يتلقاه، مع التفاوض حول تعديل عقده وتمديده لأنه لم يجدد حتى الآن.

وأشارت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية إلى إمكانية رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء لنادي الدحيل بالدوري القطري.