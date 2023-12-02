ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

تصدر مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم ترند مؤشرات محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب خروجة من أرض الملعب وهو يبكي، لذلك يبحث الجمهور بشغف عن سبب بكاء مدافع الأهلي.

محمد عبد المنعم

لماذا خرج مدافع الأهلي باكيًا؟

تعرض محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي لإصابة قوية، خلال مران الفريق الأحمر في تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.

ولا سيما أن عبد المنعم، تعرض لإصابة قوية خلال خوضه المران الختامي اليوم، وخرج على أثرها باكيا.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق انزعجه من الأمر وتحدث مع طبيب الفريق الذي أكد أن التشخيص المبدئي هو إصابته بالتواء في أنكل القدم.

موقف عبدالمنعم من المشاركة في مونديال الأندية

أثبت الفحص المبدئي الذي خضع له محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابته بإلتواء في الكاحل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، إن إصابة محمد عبدالمنعم بسيطة نسبياً وسوف يكون جاهز للمشاركة في مباريات كأس العالم للاندية التي ستقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12-22 ديسمبر الجاري.

واضاف:" سيخضع محمد عبدالمنعم لفحص طبي آخر عقب العودة للقاهرة لتحديد موقفه من مباراة شباب بلوزداد المقرر لها 8 ديسمبر الجاري".

وأوضح:" المؤشرات تؤكد حاجة اللاعب إلى فترة من 6-8 أيام للعودة للتدريبات الجماعية ولكن الأمر يتحدد عند العودة للقاهرة يوم الأحد".

مباراةالأهلى ويانج أفريكانز التنزانى

موعد مباراة الأهلى أمام يانج أفريكانز

ومن المقرر أن تقام مباراةالأهلى ويانج أفريكانز التنزانى اليوم في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب بنيامين مكابا الوطنى، بمدينة دار السلام، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة مباراة الأهلي القادمة أمام يانج أفريكانز

وتذاع مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني عبر قناة بي إن سبورت 6، الناقل الحصري والوحيد للبطولات الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.