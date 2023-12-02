إبراهيم فايق يكشف مفاجأة مدوية بشأن انتقال زيزو لنادي سعودي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، موقف أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك من رحيل اللاعب بعد عرض الشباب السعودي.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “جمهور النالته” عبر قناة” أون تايم سبورتس: احد وكلاء اللاعبين حصل على تفويض من الشباب السعودي للحديث مع احمد زيزو حول انتقاله من الزمالك إلى الشباب”.



وأضاف: الوكيل نقل إلى والد زيزو المسالة بصفته وكيل اللاعب، والذي أكد له أن أمر انتقاله في شهر يناير المقبل من عدمه في يد إدارة الزمالك في ظل امتداد عقده مع الفريق وعليه التفاوض مع مجلس إدارة النادي.

واستكمل فايق: وفقا لمصادر مقربة من اللاعب فإن الوكيل قام ينقل المسالة إلى إدارة الزمالك، وأكد لهم أن إدارة الشباب مستعدة لسداد قيمة الصفقة قبل شهر يناير، حتى يتمكن النادي الأبيض من حل أزمة القيد واستقدام صفقات لدعم الفريق”.

وتابع : حسم اللاعب موقفه بانه يحترم تماما تعاقده مع الزمالك وانه تحت أمر ناديه ولن يتدخل هو أو والده في أي أمر يخص موقف الزمالك في مستقبله، ولن يكون هناك أي طلبات من جانبه حال رفض المسألة.



وأختتم : إدارة الزمالك وفقا لبيانها الرسمي الصادر في الساعات الماضية محسوم بأن زيزو من الأعمدة الرئيسية بالفريق وبالتالي هناك صعوبة في الاستغناء عن جهوده”.

