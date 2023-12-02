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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: المرأة رمانة الميزان في المجتمع المصري ودورها كبير في الانتخابات

الكاتب الصحفي هاني
الكاتب الصحفي هاني لبيب

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، إن السيدة المصرية هي الوطن ودورها كبير في الانتخابات علي مدار التاريخ حتي اليوم.

وأضاف هاني لبيب، خلال حوار ببرنامج " أخر النهار "، عبر فضائية "النهار"، أن المرأة لها دور كبير وفعال في المجتمع وهي أساس الأسرة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن المرأة المصرية ليس نصف المجتمع بل هي المجتمع كلة، متابعا أن المرأة المصرية حصلت في البرلمان علي أكثر من 25 مقعد. 


وأردف، أن المرأة المصرية هي محور الأساس في الأسرة مؤكداً أن المرأة المصرية لاقت اهتمام كبير من الدولة وأن المرأة أصبحت تشغل 25% من مقاعد البرلمان وذلك بسبب دورها القوي في المجتمع.

المرأة أصبح لها دور كبير في المشاركة السياسية والانتخابية

وأردف أن المرأة أصبح لها دور كبير في المشاركة السياسية والانتخابية مستشهدا بالأدوار التاريخية التي قامت بها المرأة المصرية خلال السنوات الماضية في المشاركة في الحياة السياسية واصفاً بأن المرأة المصرية أصبحت رمانة الميزان.

المراة المجتمع المصري هاني لبيب الوطن الانتخابات المرأة المصرية البرلمان اخر النهار

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