عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوروبا تنتظر بشغف قرعة يورو 2024 .. اعرف الموعد

صدى البلد

ستتجه أعين عشاق كرة القدم يوم السبت إلى مدينة هامبورغ الألمانية لمتابعة حفل قرعة بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي ستستضيفها ألمانيا.

 تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا، سيتم توزيعهم على 6 مجموعات، وستُقام المباريات في 10 استادات بمدن مختلفة. تستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، مع المباراة الافتتاحية في ميونخ والنهائية في برلين.

مراسم القرعة ستجري في مدينة هامبورغ، ومع إجراء القرعة، ستكون هويات 21 منتخبًا معروفة، فيما ستحدد الثلاثة المتبقين عبر الملحق في مارس 2024. يشارك المنتخب الألماني كفريق مضيف، بينما حسم 20 منتخبًا مشاركتهم في التصفيات. أُعلنت المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، وكل مستوى يضم 6 منتخبات.

المنتخبات:

  • المستوى الأول: ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.
  • المستوى الثاني: المجر، تركيا، الدنمارك، ألبانيا، رومانيا، النمسا.
  • المستوى الثالث: هولندا، أسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك.
  • المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، وثلاثة منتخبات تأهلت عبر الملحق.

وبعد القرعة، سيتم تحديد جدول المباريات، حيث تبدأ المباريات في 14 يونيو وتستمر حتى 26 يونيو. يلي ذلك دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، وستُقام المباراة النهائية في 14 يوليو.

يُذكر أن ألمانيا استضافت البطولة مرة واحدة في 1988 وتوجت هولندا باللقب. وبفوزها في 1972 و1980 و1996، تعتبر ألمانيا واحدة من الفرق الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، جنبًا إلى جنب مع إسبانيا.

المباراة الافتتاحية المنتخب الألماني أمم أوروبا 2024 2024 بلجيكا بطولة كأس أمم أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلي 15207 شهداء

كسرت الـ 50|هل تتذكرون أول ظهور لـ رانيا يوسف على الشاشة بمسلسل شهير| شاهد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب محام شهير

اليوم الثاني من التصويت.. طوابير أمام السفارة المصرية بالكويت| فيديو

الكويت.. تسرب لمياه التبريد بمصفاة ميناء عبدالله

انتخابات الرئاسة 2024.. إقبال كبير من المصريين في الدوحة على التصويت.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ