أوروبا تنتظر بشغف قرعة يورو 2024 .. اعرف الموعد

ستتجه أعين عشاق كرة القدم يوم السبت إلى مدينة هامبورغ الألمانية لمتابعة حفل قرعة بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي ستستضيفها ألمانيا.

تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا، سيتم توزيعهم على 6 مجموعات، وستُقام المباريات في 10 استادات بمدن مختلفة. تستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، مع المباراة الافتتاحية في ميونخ والنهائية في برلين.

مراسم القرعة ستجري في مدينة هامبورغ، ومع إجراء القرعة، ستكون هويات 21 منتخبًا معروفة، فيما ستحدد الثلاثة المتبقين عبر الملحق في مارس 2024. يشارك المنتخب الألماني كفريق مضيف، بينما حسم 20 منتخبًا مشاركتهم في التصفيات. أُعلنت المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، وكل مستوى يضم 6 منتخبات.

المنتخبات:

المستوى الأول: ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

المستوى الثاني: المجر، تركيا، الدنمارك، ألبانيا، رومانيا، النمسا.

المستوى الثالث: هولندا، أسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك.

المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، وثلاثة منتخبات تأهلت عبر الملحق.

وبعد القرعة، سيتم تحديد جدول المباريات، حيث تبدأ المباريات في 14 يونيو وتستمر حتى 26 يونيو. يلي ذلك دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، وستُقام المباراة النهائية في 14 يوليو.

يُذكر أن ألمانيا استضافت البطولة مرة واحدة في 1988 وتوجت هولندا باللقب. وبفوزها في 1972 و1980 و1996، تعتبر ألمانيا واحدة من الفرق الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، جنبًا إلى جنب مع إسبانيا.