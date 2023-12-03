تحت الاختبار .. الزمالك يغازل جزائري ونيجيري للانضمام إلى صفوفه

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك يختبر ثنائي أجنبي مواليد 2003 في التدريبات، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهما خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثنائي أصحاب جنسية جزائرية ونيجيرية، والأخير هو من يلقى قبول وإعجاب شديد من جانب الجهاز الفني".

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيخوض مباراة اليوم مع نادى سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم ، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.