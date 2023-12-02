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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سوار الغيني: الزمالك فريق كبير ولن نكون ضحية له

الزمالك
الزمالك

أكد عدة بن عمار، المدير الفني لفريق سوار الغيني، أن مواجهة الزمالك، غدا الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ستكون صعبة للغاية.

وقال بن عمار خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة، كما أنها ستقام على ملعب الزمالك، وهذا أمر ليس جيد للفريق، وأوجه الشكر لمسئولي الزمالك على حسن الضيافة".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير وله تاريخ في أفريقيا ، وأنا أعلم بعضا من لاعبي المنافس، مثل محمد عواد حارس المرمى الفريق الذي سبق وعملت معه من قبل في الإسماعيلي، كما أن الأبيض لديه قائد كبير مثل محمود عبد الرازق شيكابالا".

وواصل: “سنلعب بتوازن في مواجهة الزمالك، يجب أن نحافظ على شباك الفريق نظيفة، ولم نتواجد بالقاهرة لنكون الضحية.. سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مباراة كبيرة، والمنافسة بالمجموعة قوية، وما زال التأهل لأي فريق ممكنا”.

وأشار إلى أن "مواجهة الغد هي الثانية من 6 مباريات، والفريق الذي سيصل إلى النقطة 11 في المجموعة سيتأهل".

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