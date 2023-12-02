الزمالك يفوز على الصيد في دوري الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق الصيد بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

17-25

23-25

23-25

25-23

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من أندية، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور .

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الطيران يوم السبت المقبل على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى لمسابقة الدوري.