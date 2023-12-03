جيش الاحتلال يدمر 6 منازل في حي الزيتون

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن هناك قصفا جويا إسرائيليا استهدف 6 منازل في حي الزيتون شرق غزة.

ومنذ قليل، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع “X”: "سكان منطقة خان يونس بقطاع غزة، استأنف جيش الدفاع الإسرائيلي أنشطته ضد حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وأضاف: "الالتزام بتعليمات الإخلاء هو الطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على سلامتكم وحياتكم وحياة عائلاتكم".

وقبل قليل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل عدة في بلدة القرارة بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه هاجم مقرات عسكرية وأنفاقا في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الجوية نفذت ضربات ليلية استهدفت الأنفاق ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر وغيرها من المواقع التابعة لحماس في غزة.