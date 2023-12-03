الدنمارك تشدد الحماية حول السفارة الإسرائيلية والمعابد اليهودية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الدنماركية وجهت بتشديد الحماية حول المنشأت اليهودية في البلاد، وذلك على خلفية المظاهرات التي أعقبت الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد قطاع غزة.

ووفقا لوسائل العبرية فقد طلبت الحكومة الدنماركية من الجيش مساعدة الشرطة في حماية المواقع والمؤسسات اليهودية والإسرائيلية، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية والكنيس اليهودي في كوبنهاجن.

وفي وقت سابق، نظم آلاف المواطنين، مظاهرات في الدنمارك، تضامنا مع فلسطين، وتنديدا بالعدون الإسرائيلي المتواصل على المدنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة البلدية وسط العاصمة كوبنهاجن ولوحوا بالأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا الحصار على غزة"، و"أوقفوا إسرائيل الآن"، وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني وتؤكد حقوقه الوطنية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين كما أقرتها القرارات الدولية.

وطالب المشاركون في المظاهرة العالم، وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال في قطاع غزة.