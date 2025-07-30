عبور الفوج الأخير لقافلة «زاد العزة» بمعبر كرم أبو سالم

قال أحمد عبد الرازق، مراسل “إكسترا نيوز”، إن الفوج السادس والأخير من قافلة اليوم عبر البوابة المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن الفوج الأول دخل في السادسة صباحًا وقد أنزل حمولته بالفعل.

وأوضح عبد الرازق، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن قافلة اليوم هي الرابعة ضمن قوافل "زاد العزة من مصر إلى غزة"، والتي تم تسييرها من قِبل جمعية الهلال الأحمر المصري على مدار أربعة أيام.

وأضاف أنه يمكن رصد أعداد الشاحنات وأنواع المساعدات المختلفة اليوم، للوقوف على إجمالي كمية المساعدات التي دخلت خلال الأيام الأربعة، موضحًا أنه وفقًا لآلية العمل على المعبر يتم الآن إنزال شاحنات الفوجين الأول والثاني، وستبدأ بالخروج بعد نحو ساعة بعد تفريغ حمولتها.

تنسيق وتفويج الشاحنات

ونوه إلى الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري في تنسيق وتفويج الشاحنات إلى داخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، حيث ينتشر متطوعوها ومسئولوها ومشرفوها على طول الطريق الممتد من معبر رفح البري وحتى الساحة التي تتجمع بها الشاحنات صباحًا، وكذلك في المنطقة اللوجستية التي تفحص فيها محتويات الشاحنات، للتأكد من صلاحيتها وإعادة ترتيبها لتدخل بأمان إلى داخل المعبر.

منظومة إدخال المساعدات الإنسانية

وأكد أن منظومة إدخال المساعدات الإنسانية منظومة كبيرة تنفذها الدولة المصرية دعمًا للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الجهد لا يقتصر على الجانب الإنساني، بل يتكامل مع دور مصري رئيسي في المفاوضات المستمرة، من أجل التهدئة، ووقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتفعيل حل الدولتين.

https://www.youtube.com/watch?v=aexNwY80_Q8