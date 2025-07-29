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تواصل تدفق المساعدات المصرية إلى غزة في اليوم الثالث من مبادرة "زاد عزّة"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تواصل تدفق المساعدات المصرية إلى غزة في اليوم الثالث من مبادرة "زاد عزّة"

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية

قال رمضان المطعني، موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن اليوم الثالث من مبادرة "زاد عزّة" شهد دخول الفوج السادس من الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، موضحا أن الساحة المقابلة للمعبر باتت خالية تماما عقب دخول أكثر من مئة شاحنة محمّلة بمساعدات إنسانية متنوعة، في مقدمتها المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والبقوليات والمعلبات، إلى جانب عبوات المياه.

وأشار المطعني خلال رسالة على الهواء، إلى أن قافلة اليوم تميّزت بوجود شاحنتين مبردتين محمّلتين بالأدوية والمستلزمات الطبية، وهو تطور لافت في نوعية المساعدات المقدّمة. كما ضمّت القوافل تجهيزات خاصة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى معدات طبية وخيام للطوارئ، لافتا إلى أن هذه الشحنات تأتي ضمن تنسيق مكثف يقوده الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع جهات دولية ومحلية، بناءً على أولويات القطاع المتضرر.

وأكد المراسل أن معبر رفح لا يزال يعمل من الجانب المصري رغم تضرر بوابته من الطرف الفلسطيني، مشددا على أن مصر، منذ اندلاع الأزمة، كثّفت جهودها على كافة المستويات، من تطوير البنية التحتية للطرق لتسريع وصول الشاحنات، إلى تفعيل مطار العريش ومينائه لاستقبال المساعدات الدولية.

ووفق بيانات رسمية، استقبلت مصر منذ السابع من أكتوبر قرابة 700 طائرة و25 سفينة إغاثية، بإجمالي يناهز 26 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية، في إطار دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.

عزّة زاد عزّة غزة معبر كرم أبو سالم

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