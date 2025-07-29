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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يدعو لضغط دولي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة ودعم حل الدولتين

وزير الخارجية يلتقي بقادة مجموعة الحكماء The Elders الداعمة للسلام
وزير الخارجية يلتقي بقادة مجموعة الحكماء The Elders الداعمة للسلام
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع عدد من قيادات وأعضاء مجموعة الحكماء The Elders، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم، وذلك على هامش فعاليات "المؤتمر الدولي رفيع المستوي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث قدم وزير الخارجية شرحاً مفصلاً لرؤية مصر حول سبل التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، مستعرضاً جهود مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

 كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف الجهود واستمرار الضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها الصارخة وما تتبناه من سياسات للتجويع والحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق.

كما تطرق وزير الخارجية إلى تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فور التوصل لوقف لإطلاق النار في القطاع، معرباً عن الترحيب بزيارة المجموعة المقررة للعريش ومعبر رفح في أغسطس القادم. 

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على زخم المؤتمر، والعمل على دفع جهود تنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مجموعة الحكماء The Elders نيلسون مانديلا نيويورك قضية فلسطين قطاع غزة

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