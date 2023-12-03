حماس ترد علي تهديدات إسرائيل باستهداف قادة الحركة

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، طاهر النونو، اليوم الأحد، إن تهديدات العدو باستهداف قادة الحركة في الداخل وبعض الدول الشقيقة تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو بفعل صمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة.

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، قال النونو: “هذه التهديدات لا تخيف أحدا من قادة الحركة الذين امتزجت دماؤهم ودماء عوائلهم بدماء أبناء شعبنا الصابر المحتسب”.

وأضاف: “تمثل هذه التهديدات انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة التي ذكرها قادة العدو ومساسا مباشرا بأمنها ما يستدعي ملاحقة العدو ومحاسبته على تطاوله وغروره”.

وفي وقت سابق، أعلن رونين بار، رئيس وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية شين بيت "الشاباك"، في تسجيل بثته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستلاحق أعضاء حماس بلا هوادة، حتى في دول مثل قطر وتركيا ولبنان، متعهدا بمواصلة ملاحقتهم سنين.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن التوقيت الدقيق لتصريحات رونين بار والجمهور الذي وجهت إليه هذه التصريحات لا يزال غير واضح، ورفض الشاباك التعليق على التقرير.

وأفادت تقارير سابقة أن أجهزة المخابرات تستعد لعملية عالمية للقضاء على قادة حماس المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر.