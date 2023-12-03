أول رد من حركة الجهاد الإسلامي على قرار بريطانيا العسكري بشأن غزة

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، إن إعلان بريطانيا مشاركة سلاحها الجوي بمهمات استخبارية في قطاع غزة؛ هي مشاركة فعلية في العدوان.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أدانت القرار البريطاني بتنفيذ طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة، قائلة إن القرار يذكرنا بـ"ماضي لندن الاستعماري المخزي".

وقالت حماس في بيان: “ندين نية بريطانيا استخدام جيشها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشدد أنه على بريطانيا “تصحيح موقفها التاريخي”، الذي هو إهانة لشعبنا، وأن تكفر عن وعد بلفور، الذي هو خطيئة القرن، بدلا من ارتكاب خطيئة أخرى، وتذكير العالم بماضيها الاستعماري المخزي.

كما دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بريطانيا، إلى إنهاء اعتمادها على الولايات المتحدة وسحب دعمها لإسرائيل.

وأمس السبت، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني ستبدأ طلعات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إسرائيل وقطاع غزة، لتحديد مكان الرهائن المحتجزين في القطاع.