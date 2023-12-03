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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بعد قرار الأمريكيين العرب حجب أصواتهم عن بايدن

جو بايدن
جو بايدن

أشادت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس”، اليوم الأحد، بموقف الأمريكيين العرب وقرارهم بحجب أصواتهم عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وأضافت أن "الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن ووزير خارجيته بلينكن شركاء في الدم الفلسطيني والمجازر وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وهم سيدفعون ثمن جرائمهم من مستقبلهم السياسي”.

وتابعت: "هنا نوجه التحية للأحرار من الشعب الأمريكي الذين يرفعون صوتهم عاليا برفض العدوان، ونثمن موقف الأمريكيين العرب في عدد من الولايات المتأرجحة وقرارهم بحجب أصواتهم عن بايدن، وجعله يدفع ثمن دعم العدوان على شعبنا”.

وأضافت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس”: “ندعو كل حر في أمريكا، يرفض جرائم الاحتلال الصهيوني لحجب أصواتهم عن بايدن، ومرشحي حزبه في كل الولايات”.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الدول العربية والإسلامية إلى إرسال وفود إلى قطاع غزة لرفع الحصار عن القطاع.

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وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان: "ندعو الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل وفود رسمية وشعبية لزيارة قطاع غزة من أجل رفع الحصار”.

كان حمدان، جدد اليوم الأحد، التأكيد على موقف الحركة الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية: “ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي”.

وتابع قائلا: "نوجه التحية إلى أهلنا في اليمن لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني”.

المقاومة الفلسطينية حماس الرئيس الأمريكي بايدن

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