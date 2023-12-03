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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي: انهيار كامل في الاستخبارات الإسرائيلية .. وواشنطن تساعد في تحديد موقع قيادة حماس

صدى البلد

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، مايك تورنر، يوم الأحد، إن هناك "انهيارًا كاملاً" في الاستخبارات الإسرائيلية قبل أن تشن حماس هجومها في 7 أكتوبر.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا أن المسؤولين الإسرائيليين حصلوا على خطط حماس لهجوم 7 أكتوبر قبل أكثر من عام من وقوعه، مستشهدين بوثائق ورسائل بريد إلكتروني ومقابلات. 

أفادت الصحيفة أن الوثيقة تم توزيعها على المسؤولين العسكريين والمخابرات الإسرائيليين، لكن الخبراء رفضوا الخطة باعتبارها طموحة للغاية بحيث لا يمكن لحماس تنفيذها.

 وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الخطط لم تتم مشاركتها مع المخابرات الأمريكية قبل الهجوم.

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مايك تورنر في مقابلة في برنامج "واجه الأمة" على قناة سي بي إس: "أعتقد أن ما رأيتموه كان مجرد رفض عام من جانب إسرائيل وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لاحتمال وجود هذا المستوى من التهديد، وهو ما يُظهر الانهيار الكامل الذي حدث". 

قال تيرنر إن الولايات المتحدة تساعد في تحديد موقع قيادة حماس بينما تتحرك إسرائيل للقضاء على تهديد الجماعة، مضيفًا أنه تحدث مع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، الذي عاد مؤخرًا من زيارة للشرق الأوسط، يوم الجمعة.

أضاف تيرنر: لقد كان يعمل بجد، وقام بعمل رائع في التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن، ويحاول أيضًا التأكد من أن أجهزتنا الاستخبارية تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لمحاولة سد بعض تلك الفجوات الموجودة لديهم بشكل واضح. 

لجنة الاستخبارات انهيار ا كاملا الاستخبارات الاسرائيلية

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