على غرار 7 أكتوبر..تقرير عبري يكشف خطة أعدتها حماس للهجوم على إسرائيل في2016

كشف تقرير لقناة الـ12 العبرية، أن حركة حماس أعدت خطة تسلل في عام 2016 على غرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي.

وحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعدت حماس خطة عملياتية في عام 2016 لهجوم جماعي على جنوب إسرائيل، لكن فرع المخابرات العسكرية في جيش الاحتلال حصل على الخطة في مارس 2018.

ونصت خطة أكتوبر من عام 2016 على تدمير قاعدة لواء غزة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رعيم، والتسلل إلى مستوطنة سديروت الحدودية والعديد من الكيبوتسات المحيطة بغزة، واحتجاز أعداد كبيرة من الإسرائيليين، وكلها تم تنفيذها في 7 أكتوبر من 2023، حسبما ذكر التقرير.

وكانت إسرائيل في ذلك الوقت تعمل على بناء حاجز تحت الأرض يهدف إلى منع حركة المقاومة الفلسطينية من حفر الأنفاق إلى إسرائيل، كما أشار التقرير التلفزيوني، بينما كانت حماس تعمل بالفعل على خطط لهجوم جماعي عبر السياج الحدودي.