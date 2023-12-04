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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| جامعة القاهرة الدولية تنظم بطولة لكرة القدم.. 6 مجالات ورابط التقديم لجائزة رواد جامعة عين شمس 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

في إطار الموسم الثقافي آداب القاهرة تقيم ندوة عن الإسهام الفكري لـ جابر عصفور اليوم

تقيم جامعة القاهرة ندوة كبرى عن الإسهام الفكري الدكتور الراحل جابر عصفور عضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة؛ وذلك حول كتاب المرايا المتجاورة والمشروع الفكري لعميد الأدب العربي طه حسين، في إطار الموسم الثقافي لكلية الآداب.
 

اليوم .. معهد اعداد القادة يتابع البرنامج التدريبي "رائدات المستقبل"

الدكتور كريم همام يشهد ختام فعاليات المرحلة الثالثة لمشروع "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة" التي نظمتها اللجنة الوطنية لليونسكو*

جامعة القاهرة الدولية تنظم بطولة لكرة القدم | تفاصيل

ينظم النشاط الرياضي بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بطولة كأس رئيس الجامعة لكرة القدم؛ علمًا أن أخر موعد للتسجيل في البطولة 6 ديسمبر 2023.
 

تفاصيل التقديم في البرامج البينية بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة.

لأساتذة الجامعات.. 6 مجالات ورابط التقديم لجائزة "رواد جامعة عين شمس 2023

اعتمد مجلس جامعة عين شمس برئاسة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد  بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023

الأربعاء المقبل | البحث العلمي تعقد ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر.. تفاصيل الحضور

تعقد اللجنة الوطنية لعلوم الأراضي ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر وذلك يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 بقاعة المؤتمرات بأكاديمية البحث العلمي

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