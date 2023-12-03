المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يستضيف أمير مناكو بمؤتمر المناخ COP 28



قام الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو بمقابلة الامير البرت الثاني امير موناكو ورئيس اللجنة العلمية الدولية للبحر المتوسط (السيزم).

مشاركة معهد علوم البحار في فاعليات اليوم الاول من مؤتمر المناخ COP 28



ويأتي فى اطار فاعليات اليوم الاول من مؤتمر المناخ COP 28 الذي يشارك به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بجناح المحيط بالمنطقة الزرقاء، وذلك لمناقشة اوجه التعاون المشترك بين المعهد واللجنة العلمية للبحر المتوسط بشأن وضع البرامج التي تساهم فى الحد من ارتفاع منسوب المياه وحماية السواحل المصرية.



وذلك يأتي بالاضافة إلى مشروعات أخرى تساعد فى الحد من تاثير التغيرات المناخية على الشعاب المرجانية وحجم المصيد من الاسماك البحرية التي تتأثر بشدة من التغيرات المناخية من خلال مشاركة الباحثين من كلا الجانبين وقيام اللجنة العلمية للبحر المتوسط بتقديم الدعم الفنى والمالي لتنفيذ العديد من البرامج العلمية لحماية الثورات الطبيعية حيث تكون السواحل المصرية نموذج يمكن تطبيقه على باقى الدول الافريقية.

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

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