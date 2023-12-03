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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يستضيف أمير مناكو بمؤتمر المناخ COP 28

الدكتور عمرو زكريا
الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار وال

 


قام الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو بمقابلة الامير البرت الثاني امير موناكو ورئيس اللجنة العلمية الدولية للبحر المتوسط (السيزم).

 

مشاركة معهد علوم البحار في فاعليات اليوم الاول من مؤتمر المناخ COP 28


ويأتي فى اطار فاعليات اليوم الاول من مؤتمر المناخ COP 28 الذي يشارك به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بجناح المحيط بالمنطقة الزرقاء، وذلك لمناقشة اوجه التعاون المشترك بين المعهد واللجنة العلمية للبحر المتوسط بشأن وضع البرامج التي تساهم فى الحد من ارتفاع منسوب المياه وحماية السواحل المصرية.

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بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد علوم البحار

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علوم البحار: ندعم شباب الباحثين من روسيا ومصر المهتمين بدراسات الاقتصاد الأزرق


وذلك يأتي بالاضافة إلى مشروعات أخرى تساعد فى الحد من تاثير التغيرات المناخية على الشعاب المرجانية وحجم المصيد من الاسماك البحرية التي تتأثر بشدة من التغيرات المناخية من خلال مشاركة الباحثين من كلا الجانبين وقيام اللجنة العلمية للبحر المتوسط بتقديم الدعم الفنى والمالي لتنفيذ العديد من البرامج العلمية لحماية الثورات الطبيعية حيث تكون السواحل المصرية نموذج يمكن تطبيقه على باقى الدول الافريقية.

 

الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

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الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد معهد علوم البحار

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