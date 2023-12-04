محافظ أسيوط يتابع جهود إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود المبذولة لانهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة حفاظاً على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد عز مدير الشئون الدينية بالمحافظة.



واستعرض محافظ أسيوط - خلال اللقاء – الاجراءات التي تم إتخاذها بشأن إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس والمباني الخدمية التي صدر لها قرارات هدم وإعادة بناء فضلا عن إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لمتطلبات واشتراطات الحماية المدنية وقواعد السلامة وتدابير الوقاية اللازمة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم تمهيدًا لتوفيق أوضاعها تطبيقًا لأحكام القانون.



ووجه المحافظ مدير الشئون الدينية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ورؤساء الطوائف لتوفيق أوضاع دور العبادة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق المرونة الكاملة وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والبعد عن أى تعقيدات روتينية للإنتهاء من كافة الإجراءات الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونًا لتحقيق معايير التأمين الشامل وذلك في إطار حرص الدولة على توفيق أوضاع المنشآت الكنسية والمباني الخدمية التابعة لها.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقنين أوضاع دور العبادة والمباني الخدمية الملحقة بما يمنح المواطنين الطمأنينة لأداء مناسكهم وطقوسهم الدينية مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.



وأكد المحافظ أن العلاقات والروابط الأخوية تجمع دائمًا بين أبناء المحافظة وقيادتها فالمصريين جميعاً شركاء في هذا الوطن وهو ما يؤكده دائماً رئيس الجمهورية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هي رمز المحبة والحياة.