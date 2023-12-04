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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رشا إسحق: المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية تسهم في تعزيز الديمقراطية

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق ، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

شاركت النائبة رشا إسحق ، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في  الندوة التثقيفية التي نظمتها  الكنيسة الانجيلية بسوهاج وذلك برعاية القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تحت عنوان « انزل شارك».

وتهدف حملة «انزل شارك» التي نظمتها  الكنيسة الانجيلية بسوهاج بدحث المواطنيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تُعقد داخل مصر لمدة ثلاثة أيـام وهما «10 -11- 12» ديسمبر، وذلك لاعتبار التصويت واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة.

وقالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد  أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن وذلك لتأثيرها في صنع حاضر ومستقبل الدولة الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المجتمع المصري بكافة طوائفه في  صنع القرار.

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها ان  المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تسهم في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان وذلك من خلال أعظم الحقوق الدستورية للمواطن.

وحضر الندوة التثقفية   عدد من ممثلي الاحزاب السياسية، ومن بينهما حزب مستقبل وطن، حزب الشعب الجمهوري ،حزب حماة الوطن، وحملة المرشح عبد الفتاح السيسي، وممثلي أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومشيخة الأزهر الشريف وذلك بحضور  ممثلي وزاره الأوقاف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  بالمحافظة سوهاج وجمع كبير من أهالي الكنيسة.

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الكنيسة الإنجيلية سوهاج انزل شارك القس الدكتور أندريه ذكي النائبة رشا اسحق

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