خبيرة تغذية توضح طرقا سهلة وآمنة لإنقاص الوزن ومرخصة من الصحة.. فيديو

أكدت الدكتور سارة المهدي خبيرة التغذية التغذية، أن مرضى زيادة الوزن يستطيعون تناول كورس آمن ومصرح من وزارة الصحة وهو كورس “التخسيس” الذى يستطيع سد الشهية، ويساعد على فقدان الوزن خلال ثلاثة شهور، وسوف تظهر نتيجة فقدان الوزن خلال الأسبوع الأول.

وعرضت الدكتورة سارة المهدى 3 كورسات، الأول كورس الثلاثة شهور وعليه خصم 70% ومعه كورس فيتاميات للحفاظ على نضارة البشرة، وكورس أقراص “التخسيس” بخصم 40%، والتي تعطي الشعور بالشهية المسدودة، وكورس الماجيك بوكس.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى تناول كورس علاجي وهي كبسولة من"التخسيس" يوميا او الماجيك بوكس أو الفينير فإن تناول كبسولة واحدة من أحدهم يوميا تعطي الإحساس بالشبع لفترات زمنية طويلة خلال اليوم، كما تساعد على فقدان سعرات حرارية، وتتحكم في سد الشهية.