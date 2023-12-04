استقبال الرئيس السيسي للمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي.. يتصدر موضوعات مجلة Malr

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثاني عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر ديسمبر ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث تقدم المجلة خلال هذا العدد، عددا من الموضوعات والتقارير الزراعية الهامة، ومن بينها التوصيات الخاصة بزراعة محصول القمح.

وسلطت المجلة ، من خلال هذا العدد، الضوء على تفاصيل استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، والموضوعات الهامة التي تم مناقشتها خلال هذا الاجتماع.

كما أبرزت المجلة ايضا، النشاط المكثف للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الإراضي، خلال زيارته الى الصين، واللقاءات الهامة التي عقدها مع عدد من نظراءه بالدول الافريقية المختلفة، فضلا عن الاجتماعات التي شارك بها ضمن فعاليات الزيارة.

وملف هذا العدد، حول رجال مكافحة الآفات الزراعية، "حراس الثروة النباتبة".. ومسيرة مهندسي المكافحة، في شتى ربوع مصر، ودورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي، كما تحتفل المجلة باليوم العالمي للتربة، والدعوة الدولية للإدارة المستدامة لمواردها.

وخلال هذا العدد حوار خاص مع المستشار أحمد جلال - المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أكد خلاله ان: الدولة أصدرت عدداً من القوانين والقرارات الهامة لتحسين انتاجية القطاع الزراعي.

وتقدم المجلة أيضا من خلال صفحاتها لمزارعي القمح التوصيات الفنية للممارسات الجيدة لزراعة المحصول خلال شهر ديسمبر، ولفلاحي مصر التوصيات الفنية لزراعات هذا الشهر.ط، كذلك تقدم للمربي دليل شامل لتربية الأوز في مصر.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1JoC0QrxFaCgarA_mfkXykEkn5liw6amz/view?usp=sharing