طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية بدون بطاطس

تعد كفتة الفراخ من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع ويمكن إعدادها بطرق متنوعة منها بالبطاطس وبالبقسماط.

نعرض طريقة كفتة الفراخ المقلية بدون بطاطس من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي .

مقادير كفتة الفراخ:

نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

كوب بقسماط

بيضة

زيت

بهارات

دجاج

زعتر جاف

ثوم بودرة

بودرة بصل

ملح

بقدونس مفروم

نصف كيلو عصير طماطم

ثوم

فلفل اسود



طريقة عمل كفتة الفراخ:

* في بولة كبيرة ضعي الدجاج المفروم مع البقسماط والبقدونس والزعتر والبصل البودرة والثوم البودرة والبهارات والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا.

*ضعي على الخليط السابق البيضة النية وامزجيهم جيدا على نار هادئة.

* حمري الثوم فى الزيت ثم الملح والفلفل الأسود ثم عصير الطماطم واصنعى كور كفتة الفراخ واقليها فى الزيت وتقدم مع الصوص.