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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحالف جديد لتطوير منظومة المدفوعات البنكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

صدى البلد

تعاونت ماستركارد مع شركة المصرية للمدفوعات الرقمية  بهدف تطوير منظومة المدفوعات في البنوك والمؤسسات غير المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

 

تهدف الشراكة إلى توفير حلول جديدة للبنوك المصدرة وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والقطاعات الأخرى غير المالية لتعزيز الشمول المالي وتحسين التجارة الرقمية.

 

وصرح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي ل MDP، أن هذا التعاون سيتيح للبنوك المصدرة تطوير حلول مصرفية مبتكرة تركز على عدة قطاعات، بينما ستمكن الشركات في القطاعات الأخرى من الوصول بسرعة إلى الأسواق باستخدام تقنيات ماستركارد. 

 

وأكد جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، أن هذا التعاون يعزز التزامهم بتطوير بنية تحتية آمنة وقوية للمدفوعات في المنطقة.

 

يركز هذا الاتفاق على الاستفادة من التكنولوجيا والشراكات لتعزيز التجارة الرقمية وتحسين الشمول المالي في المنطقة.

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