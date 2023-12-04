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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد، تغطية خاصة حول عودة الزلازل إلى تركيا مرة اخرى، حيث ضربت زلازل عنيفة المنطقة. 

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالًا بقوة 5.1 درجة ضرب خليج جيمليك ببحر مرمرة، حيث شعر به سكان إسطنبول والمدن المحيطة بها.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أن الزلزال ضرب ولاية بورصة التركية، ما أثار هلع المواطنين.

وقالت إدارة الكوارث التركية إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما كان مركز الزلزال ولاية يالوفا في بحر مرمرة قبالة ساحل بورصة.

وأوضح موقع “نيو تورك بوست”، أن بعض سكان مدينة اسطنبول شعروا بالهزة الأرضية التي حدثت.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم بقوة 5.1 درجة.

وأظهر مقطع الفيديو رد فعل السكان أثناء وقوع الزلزال وهم يخرجون ويهرولون إلى الشوارع بشكل سريع  بعد شعورهم بالهزة الأرضية.

وأعرب نائب الرئيس التركي جودت يلماز، عن تمنياته بالسلامة للمواطنين الذين تأثروا بالزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر والذي وقع في منطقة يسيليورت في ملاطية وشعر به سكان المقاطعات المحيطة.

وأكد يلماز في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة "أكس" المعروفة تويتر سابقاً على وجود المؤسسات التركية المعنية في الميدان، في بداية مهامها.

وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة ملاطية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال بلغت قوته 5.0 درجة والذي وقع عند الساعة 08.35 في منطقة يشيليورت في ملاطية.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا «ستتضاعف أو أكثر». وقال غريفيث متحدثا لشبكة سكاي نيوز «أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر».

وأضاف «لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد».

وقال جريفيث السبت في فيديو نشر على حسابه عبر تويتر «قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص. وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة السبت نداء عاجلا لجمع 42،8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.

زلزال تركيا كوارث طبيعية تسجيل هزة أرضية

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